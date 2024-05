Cachorrão com foco nos 200 e 400m livre em Paris

Guilherme Costa nada bem em várias distâncias na natação, tendo boas marcas dos 200m aos 1500m livre. Mas para os Jogos Olímpicos de Paris, Cachorrão irá focar nas distâncias mais curtas. Já garantido nos 400m livre, o atleta tem como segunda meta na Seletiva Olímpica Brasileira garantir o índice nos 200m livre. Já nas provas mais longas, 800m e 1500m livre, o atleta revelou em entrevista ao Olimpíada Todo Dia que não deve competir nas duas distâncias em Paris.

Cachorrão garantiu a vaga nos 400m livre após a disputa da prova nesta segunda-feira (6) na Seletiva Olímpica. Guilherme Costa venceu com um tempo de 3min46s90, 14 centésimos acima do índice olímpico. Mas como já tinha feito a marca classificatória em outras competições, ele garantiu a vaga na Olimpíada. "Eu queria nadar melhor hoje. Sei que já estava classificado e o foco é na Olimpíada, mas queria ter nadado mais rápido", comentou o nadador após a prova. Para nadar melhor os 400m livre em Paris, Cachorrão tenta aperfeiçoar o seu início de prova, para potencializar o seu bom desempenho, já que ele tem o costume de fechar bem as provas. "O ajuste é passar um pouco mais forte no início. Consegui fazer isso na eliminatória de manhã, mas de tarde não foi bom. Então é ajustar isso porque sei que no final eu consigo crescer", explicou.