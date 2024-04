Vitor Tavares joga semi de torneio na Espanha nesta sexta

Vitor Tavares vai entrar em quadra nesta sexta-feira (25) em busca de mais uma medalha no circuito mundial de parabadminton. Após fechar a fase de grupos de maneira invicta, o brasileiro número 4 do ranking da classe SH6 avançou diretamente para as semifinais do Torneio Internacional da Espanha. Já garantido no pódio, ele terá pela frente o francês Charles Noakes.

Com a vaga direta nas semifinais, Vitor Tavares teve "folga" nesta quinta-feira (25) e não precisou entrar em quadra. Apesar disso, o brasileiro ficou de olho no duelo entre o Noakes contra o inglês Krysten Coombs, que definiu seu próximo adversário. O francês não teve problemas para vencer com 2 sets a 0 (21/12 e 21/8) no placar. Esta vai se tornar a segunda partida entre Vitor Tavares e o francês em menos de uma semana. No último sábado (20), Noakes derrotou o brasileiro na mesma fase da primeira edição do Torneio Internacional da Espanha de Parabadminton. No histórico geral, os dois se encontraram em oito oportunidades e Vitor leva a melhor, com 6 vitórias.