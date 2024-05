Brasil goleia a França em amistoso de futebol de cegos

A Seleção Brasileira de futebol de cegos teve o seu primeiro desafio na preparação para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Na manhã deste domingo (5), o Brasil enfrentou a França em partida amistosa que marcava os 100 dias para o mega evento esportivo. No duelo, vitória por 4 a 0 para os brasileiros, com gols de Ricardinho, Nonato (2) e Jefinho.

A partida aconteceu no Centro Paralímpico, em São Paulo, e foi o primeiro compromisso do Brasil no atual regime de concentração para Paris 2024. O adversário na partida, a França, é o atual campeão europeu, mas não foi páreo diante dos brasileiros. O retrospecto das duas equipes no futebol de cegos já dava uma amostra do que estava por vir. Nos 13 jogos anteriores, o Brasil ganhou 11 e empatou os outros dois.

Logo no começo do jogo, Nonato sofreu um pênalti, mas o goleiro defendeu a cobrança. Na sequência, o próprio atacante abriu o placar com um forte chute no canto do goleiro. Antes do intervalo, o craque Jefinho ampliou o placar em 2 a 0. Na segunda etapa, Nonato voltou a brilhar com um belíssimo gol. Na jogada individual, ele passou por três adversários e finalizou com maestria para marcar o seu segundo tento. Em seguida, Ricardinho fechou a conta com um gol de falta.