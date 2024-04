Thiago Monteiro vence sérvio top 65 do mundo e avança no Masters 1000 de Madri

Thiago Monteiro se juntou ao compatriota Thiago Wild e também está na segunda rodada do Masters 1000 de Madri, na Espanha. Na manhã desta quarta-feira (24), o número 2 do Brasil enfrentou o sérvio Dusan Lajovic, 65º do ranking ATP, pela primeira rodada da chave principal do torneio. Em partida segura, Monteiro aplicou um 2 a 0 com parciais de 6-4 e 6-3 em 1h12min para avançar.

A campanha

Thiago Monteiro, atual número 118 do mundo, veio para Madri com um retrospecto negativo de partidas. Nos seis últimos jogos antes do torneio, o cearense tinha apenas uma vitória conquistada. Porém, Monteiro deixou o histórico de lado e furou o qualificatório com duas vitórias. O primeiro triunfo aconteceu na terça-feira (23), diante do francês Lucas Pouille, por 2 a 1 (4/6, 6/4 e 6/4). Na sequência, o brasileiro derrotou o moldávio Radu Albot por 2 a 1 e se garantiu na chave principal do torneio.

Assim, o jogo desta quinta-feira valia a vaga para a fase de 32 avos de final em Madri. Thiago Monteiro, número 118 do ranking ATP, fez uma partida bastante segura, não sofreu nenhuma quebra e venceu um serviço adversário em cada set para ganhar a partida. Por fim, o destaque da vitória ficou no ótimo aproveitamento nos primeiros saques do brasileiro, que conquistou 89% dos pontos no primeiro serviço.