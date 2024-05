Laura Pigossi e Samantha Murray vencem o W100 de Wiesbaden

Além disso, vale destacar que este foi o 42º título de duplas da Laura no circuito ITF, sendo o maior da sua carreira. Laura Pigossi para na segunda rodada no individual No individual, a brasileira não foi tão bem. Laura Pigossi iniciou fazendo um bom jogo e ganhando por 2 sets a 0 (6/1 e 6/1) da alemã Julia Middendor. Ao avançar para o segundo round, a tenista do Brasil foi derrotada pela tcheca Tereza Martincova pelo placar de 2 a 0 (6/3 e 7/5).