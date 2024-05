Geovanna Santos avançar às finais em torneio na Polônia

A maior nota de Geovanna Santos neste sábado veio com sua apresentação com as maças. Com uma série quase impecável, a brasileira conseguiu somar 30,750 pontos na avaliação dos juízes. Como resultado, ele terminou com a quarta posição do aparelho e avançou à final.

Em seguida, foi a vez de Geovanna competir na fita. Ela conseguiu a vaga na final após somar 27,850 pontos e ficar com a sétima posição do aparelho . No individual geral, Jojo, como também é conhecida, soma 118,650 pontos com todas as suas notas. A brasileira aparece em quarto lugar nessa classificação, atrás somente da norte-americana Rin Keys e das polonesas Liliana Lewinska e Emilia Heichel.