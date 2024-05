Luana Carvalho fica em sétimo lugar no Grand Slam de Dushanbe

Corrida olímpica

Atualmente, a única categoria do judô onde o Brasil não teria uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris é os 70kg feminino. Com o resultado no Tajiquistão, Luana Carvalho sobe para o 25º lugar no ranking olímpico com 2060 pontos. No momento, a última vaga iria para a húngara Szabrina Gercsak, que está duas posições na frente de Luana com 2237 pontos. Luana ainda terá chances de somar pontos no Grand Slam do Cazaquistão na próxima semana e no Campeonato Mundial, que acontece entre os dias 19 e 244 de maio em Abu Dhabi. Já na -63kg, o Brasil no momento estaria classificado com a medalhista olímpica Ketleyn Quadros, que optou por não competir em Dushanbe.