IBC e Adevibel  vencem Regional Sudeste 1

Neste sábado (04), foram realizadas as finais do Regional Sudeste 1 de goalball, a competição aconteceu no Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro. No feminino, o IBC conquistou o seu sétimo título. Desde 2018, o time não conseguia ser campeão. As cariocas do IBC venceram por 10 a 0 as mineiras do Adevibel. Na final masculina, o Adevibel confirmou o seu favoritismo e foi tetracampeão. O time de Minas Gerais derrotou os cariocas da da Urece Esporte e Cultura por 13 a 9.

O Regional garante aos melhores times das competições lugar na Segunda Divisão. O Campeonato Brasileiro Série B está com data marcada para novembro.

Disputas pelo ouro

Ana Helena foi quem mais se destacou na disputa feminina, com 6 gols nesta final e ao total 19 gols no campeonato. Sendo assim, a atleta levou o prêmio de Artilheira