Brasileiros perdem nas duplas no Smash da Arábia Saudita

Brasileiros foram derrotados neste sábado (4) na primeira rodada da chave de duplas mistas do Saudi Smash. A parceria completa de atletas do Brasil foi à mesa primeiro. Vitor Ishiy e Bruna Takahashi perderam na estreia para a equipe formada por Ali Alkhadrawi, da Arábia Saudita, e Hana Goda, do Egito. Em seguida, o conterrâneo Eric Jouti, ao lado de NG Wing Lam, de Honk Kong, perdeu para o dueto da Áustria, Robert Gardos e Sofia Polcanova, e também está fora do torneio

Os brasileiros Vitor Ishiy e Bruna Takahashi foram superados por 3 sets a 0: 11/4, 11/4 e 11/7. Já Eric Jouti e NG Wing Lam caíram no Saudi Smash por 3 a 1: 11/13, 11/7, 11/9 e 11/6. O Brasil não tem mais representantes nas duplas mistas, mas segue com duetos no masculino e feminino. Então, neste domingo (5), Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro enfrentam Eric Jouti e Nandor Ecseki, da Hungria. Já no feminino, as irmãs Giulia e Bruna Takahashi encaram Orawan Paranang e Suthasini Sawettabut, ambas da Tailândia.

Estreias no simples

Dois brasileiros estreiam neste domingo (5) na chave de simples do Saudi Smash. Principal nome do país no tênis de mesa, Hugo Calderano joga, às 12h10 (horário de Brasília) diante do australiano Finn Luu, rival que derrotou na Copa do Mundo. A partida acontecerá na mesa 3 do Pavilhão Esportivo King Abdullah, em Jedá, na Arábia Saudita. O brasileiro disputa a competição como 8º cabeça de chave e, se vencer, encara na 2ª rodada Edward Ly, do Canadá, ou Shunsuke Togami, do Japão.