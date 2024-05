Brasil encerra Aberto de Montenegro com dois ouros nas duplas

Neste sábado (4), aconteceram os últimos jogos do Aberto de Montenegro de tênis de mesa paralímpico, com as finais de duplas. O Brasil conquistou dois ouros, com Bruna Alexandre e Danielle Rauen nas duplas femininas e Bruna com Paulo Salmin nas duplas mistas. Lucas Arabian e Lethicia Lacerda ganharam a prata ao lado de parceiros estrangeiros, enquanto Lucas Carvalho e Sophia Kelmer ficaram com o bronze jogando juntos.

Nas duplas mistas XD 17-20, os campeões mundiais Bruna Alexandre e Paulo Salmin começaram o dia nas semifinais, onde fizeram um duelo nacional contra Lucas Carvalho e Sophia Kelmer. Bruna e Paulo foram melhor no confronto e venceram por 3 a 0, com parciais de 11/4, 12/10 e 12/10, deixando Lucas e Sophia com a medalha de bronze. Na final, Bruna Alexandre e Paulo Salmin ganharam dos australianos Na Li e Nathan Pelisser por 3 a 2, com parciais de 8/11, 12/10, 5/11, 11/8 e 11/7.

Bruna Alexandre fez jornada dupla neste sábado no Aberto de Montenegro, jogando também nas duplas femininas WD20 ao lado de Danielle Rauen. A categoria foi disputada em um grupo único. Elas fizeram dois jogos neste sábado, começando com uma vitória tranquila por 3 a 0 (11/3, 12/10 e 11/7) contra a holandesa Anniek Van Holt e a francesa Lucie Hautiere. Em seguida, elas enfrentaram as atuais campeãs paralímpicas Na Li e Qian Yang, da Austrália. Bruna e Dani ganharam o jogo por 3 a 1, com parciais de 14/12, 8/11, 11/8 e 11/9.