Gyori avança para a semifinal da Champions League

A tarde deste sábado (04) iniciou com o jogo de volta entre Gyori e Kristiansand da Champions League de handebol feminino. Mas, não foi favorável para o time da brasileira Bruna de Paula. O Gyori jogou em casa, na Audi Arena, na Hungria.

Mesmo com o resultado ruim, o time da brasileira segue para a semifinal, pois com a soma do jogo de ida, o Gyori manteve sua vantagem, e finalizou com um placar de 54 a 49.