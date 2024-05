Sem sustos, e muito suspense, no Campeonato Inglês.

Em Manchester, logo aos 10 minutos, aí com pênalti claro, para não irritar Juca Kfouri, Haaland fez 1 a 0 e, quando o primeiro tempo terminou, já estava 3 a 0, todos os gols do norueguês, mais um de pênalti.

O Wolves descontou no começo do segundo tempo e nem pôde comemorar porque, dada a saída, Haaland fez 4 a 1, o quarto dele no jogo, o 25º no campeonato, artilheiro disparado.

Foi substituído no fim do jogo e não gostou, mas Álvarez, que entrou em seu lugar, fez o 5 a 1, em seu 100° jogo com a camisa azul, o 10° no torneio.

O City segue a um ponto do Arsenal e tem um jogo a menos para se colocar dois à frente.

De adversário duro terá o Tottenham em Londres.

O Arsenal terá o United no lendário Old Trafford.