Scheffer tem chance de repetir em Paris e medalha de Tóquio?

Perguntado sobre as chances de Scheffer em Paris, Fernando Possenti disse no Sem Limites que não tem certeza de como o atleta estará nos Jogos Olímpicos, mas acredita no seu potencial. "Não tenho clareza sobre isso. É possível, porque ele já fez e sabe o caminho. Mas pode ser que não dê tempo também. Com o Scheffer eu trabalho com todas as possibilidades, mas eu tento ser otimista porque ele é um cara extremamente dedicado e talentoso", afirmou o treinador.

Fernando Scheffer disputa a Seletiva Olímpica da natação na próxima semana no Rio de Janeiro. O medalhista olímpico está inscrito nos 100m, 200m, 400m e 800m livre. "Ele precisa se reconstruir dentro do quesito treinamento, do quesito confiança. Mas ele está no caminho. O Fernando é capaz de fazer coisas extraordinárias", finalizou Possenti.