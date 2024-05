Torcida faz diferença em rivalidade de Duda e Ana Patrícia com americanas

Nova rivalidade na areia

A vitória contra Hughes e Cheng em Brasília tem um sabor ainda maior, uma vez que as duas equipes são as últimas duas campeãs mundiais no vôlei de praia. As brasileiras avaliaram como o duelo já virou um grande clássico nas areias.

"Elas são um grande time, os resultados mostram isso. O pessoal gosta dessa disputa de Brasil versus EUA, mas a gente se respeita muito, e é sempre esse duelo. Chegamos na preleção já sabendo que tem esse temperinho a mais, então isso é muito bom para os nossos jogos", analisou Ana Patrícia. "É um time muito difícil, a gente se enfrenta bastante, sempre queremos vencer elas", confirmou Duda.

O jogo

Com o apoio da torcida, as brasileiras fecharam o primeiro set após muito equilíbrio e bons ralis para ambos os lados. Nenhum dos dois times deixou as adversárias abrir mais que dois pontos à frente. No final da parcial, com bons bloqueios de Ana Patrícia, as brasileiras fecharam em 21 a 19.

Na segunda parcial, Duda e Ana Patrícia mostraram porque são as líderes do ranking mundial. Com bons saques, que quebravam o passe americano, as brasileiras abriram 15 a 11 e só precisaram administrar o restante do set, para fechar em 21 a 15 e avançar na competição.