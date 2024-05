Surfe: Luana Silva e Samuel Pupo são vice-campeões na Austrália

Samuel Pupo (Foto: Andrew Shield/World Surf League)

A competição masculina teve quatro surfistas do Brasil nas quartas de final. Mas o único que passou para as semifinais foi Samuel Pupo, que ganhou o duelo nacional contra Ian Gouvea por 12,23 (5,83 + 6,40) a 9,93 (4,00 + 5,93). Em seguida, Samuca derrotou o australiano George Pittar com direito a uma onda quase perfeita. Com um 9,73, somado a um 6,37, Samuel Pupo venceu o confronto por 16,10 a 14,00 (7,50 + 6,50). Na final, Samuca encarou o australiano Mikey McDonagh. O atleta da casa venceu o duelo por 15,43 (6,83 + 8,60) a 12,93 (6,43 + 6,50) para ficar com o título da primeira etapa da Challenger Series.

A disputa em Gold Coast contou com o retorno de João Chianca ao circuito mundial. Chumbinho sofreu uma lesão grave durante um treino no Havaí no final do ano passado e ficou de fora das primeiras etapas de 2024 da WSL. O surfista de Saquarema, que está classificado para os Jogos Olímpicos, parou nas quartas de final. Chumbinho perdeu por 15,83 (9,00 + 6,83) a 11,16 (5,33 + 5,83) contra Josh Burke, de Barbados, para encerrar sua campanha na Austrália. Michael Rodrigues também parou nas quartas de final após perder por 17,00 (7,67 + 9,33) a 15,17 (6,67 + 8,50) para George Pittar.