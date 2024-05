Brasil avança à semifinal do Pré-Olímpico feminino de 3x3

Clarissa, Vitória, Luana e Thayná estão na semifinal do Pré-Olímpico Feminino de basquete 3x3. Em um jogo tenso, decidido no final, o Brasil venceu o anfitrião Japão por 13 a 12 neste sábado (4). Com oito pontos de Vitória e Clarissa anotando a cesta da vitória faltando dois segundos, as brasileiras conseguiram sua segunda vitória na fase de grupos, avançando para o final four do Pré-Olímpico.

O Japão entrou em quadra sem uma das suas atletas disponíveis por conta de uma lesão no primeiro dia do Pré-Olímpico. Dessa forma, as japonesas não puderam revezar as suas atletas em quadra. Impulsionada pela torcida, a seleção do Japão começou melhor na partida, liderando o jogo nos minutos iniciais. Mas logo o Brasil assumiu a frente no placar, enquanto as asiáticas abusavam das faltas para tentar compensar a vantagem física da seleção brasileira.

Nos minutos finais, a tensão tomou conta do jogo, com as duas equipes cometendo erros na hora de finalizar as jogadas. O Brasil liderava o jogo por 12 a 10, quando as japonesas conseguiram empatar após dois lances livres certeiros de Takada Shizuka, que anotou 11 pontos e foi a cestinha da partida. Com o jogo empatado, a seleção brasileira teve a última posse. Após brigar dentro do garrafão, Clarissa anotou a cesta que garantiu a vitória do Brasil.