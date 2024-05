Daniel Dutra vai à final do Challenger em Porto Alegre

Daniel Dutra está na final do Challenger de Porto Alegre. Neste sábado (04), o tenista brasileiro derrotou o argentino Facundo Mena na semifinal por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4).

Além disso, Daniel Dutra conseguiu uma vaga na chave principal de Porto Alegre como lucky loser. A competição na capital gaúcha está acontecendo em quadras cobertas. Sendo assim, vale lembrar que o estado do Rio Grande do Sul está passando por uma catástrofe climática devido às fortes chuvas que assolam a região.

O tenista brasileiro iniciou com vitória diante do cabeça de chave, o venezuelano Gonzalo Oliveira. Logo depois, Dutra venceu o argentino Gonzalo Villanueva nas oitavas de final. Nas quartas, o brasileiro venceu de virada por 2/6, 6/3 e 6/2, salvando nove break points para não ter seu saque quebrado depois do segundo set.