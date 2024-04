Marco Grael e Gabriel Simões conquistam vaga olímpica na vela

Apesar da classificação, a ida dos atletas ainda é incerta. De acordo com o regulamento da Confederação Brasileira de Vela (CBVela), os atletas precisam fechar entre os 16 melhores dos Campeonatos Mundiais de 2022 e 2023. Contudo, segundo informações do jornalista Demétrio Vecchioli, a confederação deve "largar" este critério e levar os barcos brasileiros para Paris.

Além de Marco Grael e Gabriel Simões, outras duas velejadoras do Brasil também estavam na busca por uma vaga na Olimpíada. Maria do Socorro Reis, no Formula Kite, finalizou sua campanha na 11ª colocação, com o somatório de 119 pontos perdidos. Do mesmo modo, na disputa do IQFoil, Giovanna Prada ficou no 13º lugar, alcançando a pontuação de 121.