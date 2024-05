Arthur Lanci/Evandro batem compatriotas e se garantem em Paris

Seleção completa! Os brasileiros Arthur Lanci e Evandro derrotaram os compatriotas André/George, avançaram para a decisão do Elite 16 de Brasília e se classificaram matematicamente aos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Agora, o Brasil completou as quatro duplas (duas no masculino e duas no feminino) que irão representar no evento multiesportivo. O torneio de vôlei de praia iniciará no dia 27 de julho.

A partida que carimbou a classificação de Arthur e Evandro era válida pela semifinal da etapa de Brasília do Circuito Mundial de vôlei de praia. Na chave masculina, eles venceram os rivais brasileiros pelo placar de 2 a 1 (21/19, 17/21 e 15/12). Na decisão do evento, a parceria enfrentará os holandeses Matthew Immer e Steven van de Velde. O duelo ocorrerá ainda neste domingo (5), a partir das 19h. Entre os homens, Arthur Lanci e Evandro serão os representantes brasileiros em Paris-2024, juntamente com os próprios André e George. Aos 28 anos, Arthur fará sua estreia olímpica na capital francesa, enquanto seu parceiro seguirá para sua terceira participação nas Olimpíadas. No feminino, Ana Patrícia/Duda e Bárbara Seixas/Carol Solberg brigarão por medalhas vestindo as cores do Time Brasil.