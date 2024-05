Amanda Moro fica em 4º lugar na Copa América de triatlo

O Brasil chegou perto de conquistar uma medalha na etapa de Calima da Copa América de triatlo realizada neste domingo (5). A brasileira Amanda Moro, única representante do país na competição, fez boas provas e terminou em quarto lugar da categoria feminina. Seu tempo foi de 1h07min21s, apenas vinte e dois segundos atrás da terceira colocada.

A prova do triatlo foi dividida em três etapas, sendo elas: 750 metros de nado livre, 20 quilômetros de bicicleta e 5 quilômetros de corrida. Na disputa feminina, Amanda Moro completou a primeira prova em 11min14s, o terceiro melhor tempo entre as atletas. Na sequência, ela fez o melhor tempo na bicicleta, com 34min11s. No entanto, viu sua chance de medalha escapar na corrida ao marcar 18min09s, ficando bastante atrás das três primeiras colocadas.

A costarriquenha Raquel Solis Guerrero foi a grande vencedora da categoria, com o tempo de 1h06min35s. Em segundo ficou a Marlen Alejandra Abigail, dezoito segundos atrás da líder. Por fim, a venezuelana Rosa Elena Martinez completou o pódio com a marca de 1h06min59s, vinte e dois segundos à frente da brasileira.