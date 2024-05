Hugo Calderano domina as ações e avança na Arábia Saudita

O brasileiro começou a terceira parcial da mesma forma que a anterior: com winner de esquerda (1 a 0). Hugo teve o domínio absoluto e foi, aos poucos, aumentando a vantagem. Após bom saque, Finn Luu devolveu e ele acertou de direita na cruzada na terceira bola. Na sequência, o mesatenista do Brasil foi agressivo por duas vezes e o rival não controlou a potência. A primeira foi em uma esquerda (6 a 1) e a segunda após uma direita (10 a 1). Assim, o duelo acabou no lance seguinte: 11 a 1.

Próximo confronto

Classificado para os Jogos Olímpicos Paris-2024, Hugo Calderano continua sua preparação em alto nível com os jogos do circuito mundial de tênis de mesa. Seu próximo adversário no Saudi Smash será o japonês Shunsuke Togami. No último confronto entre os jogadores, o brasileiro, 8º cabeça de chave do Saudi Smash, levou a melhor diante do japonês no WTT Champions Incheon, na Coreia do Sul. Na ocasião, Calderano ganhou de Togami, 21º ranqueado, por 3 sets a 2.