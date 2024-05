Nicolas Sessler fica no top-30 geral do GP de Portugal

Classificação geral

Com todas as etapas concluídas, o grande vencedor do Grande Prêmio Internacional Beiras e Serra da Estrela de ciclismo estrada foi Artem Nych. Na soma das três provas, o russo anotou um tempo de 13h52min30s, dez segundos à frente do holandês Alex Molenaar, vencedor de hoje. Novamente, o Mauricio Moreira ficou na terceira posição, com 25 segundos de diferença. Por fim, Nicolas Sessler ficou na 22ª colocação, cerca de dois minutos atrás do líder. Enquanto Gustavo Costa terminou a competição na 69ª colocação, com um tempo total de 14h55min13s

Paulista de Ribeirão Preto, Nicolas Sessler tem 30 anos de idade, recém-completos, e é um dos principais ciclistas brasileiros da atualidade. Ele foi sexto colocado na corrida de rua do Campeonato Pan-Americano de ciclismo estrada, no ano passado, e garantiu uma vaga olímpica para o Brasil com o desempenho. Assim, é provável que ele esteja em Paris-2024 (a vaga pertence ao país).