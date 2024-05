Yuri Mansur fica em 4º lugar no CSI5* do Royal de Windsor

Na manhã deste domingo (05), o brasileiro Yuri Mansur competiu no Royal de Windsor de hipismo de saltos, em Windsor na Inglaterra. Desse modo, Yuri disputou a prova CSI5* de 1.50m contra o relógio, o brasileiro ficou em quarto colocado. O cavalo usado para competir foi o Curiano Van Maarle Z Marathon, o percurso foi realizado em em 58,13s, sem nenhuma falta e com apenas dois segundos atrás do vencedor.

Participação brasileira A competição de hipismo de saltos na Inglaterra iniciou na quarta-feira (01), e terminou neste domingo (05). Yuri Mansur vem competindo desde o terceiro dia do evento. A primeira disputa foi na sexta-feira (03), quando o brasileiro disputou a prova 48 CSI5* de 1,45m The Pearl Stakes, montado no Vitiki, ele terminou em 25° colocado. Neste mesmo dia, o Yuri também competiu a prova 50 CSI5* The Defender Stakes - Jump Off de 1,55m e finalizou em 20° lugar. No último sábado (04), Yuri permaneceu disputando, e ficou na 7° colocação na Prova 96 - CSI5* The Defender Challenge Stakes de 1.50m. Mais tarde, ele terminou em 14° lugar em outra disputa a Prova 97 - CSI5* Kingdom of Bahrain Stakes for The King's Cup de 1.55m.