Daniel Dutra é vice-campeão do Challenger de Porto Alegre

Na grande decisão do evento, Daniel foi superado pelo turco Ergi K?rk?n, que venceu o confronto pelo placar de 2 a 0 (6/3 e 7/5). Após uma quebra de cada lado no início do set, o atleta europeu emplacou mais dois breaks em sequência e fechou a parcial em vantagem. Logo depois, a partida seguiu equilibrada até o fim do segundo set e parecia que seria decidida no tie-break. Porém, Ergi anotou uma quebra no 12º game e confirmou o seu título no Challenger de Porto Alegre.

Com a excelente campanha no torneio, Daniel Dutra subirá incríveis 64 colocações no ranking de simples da ATP. Atualmente, ele está na 400ª posição geral, seu melhor posicionamento desde julho do ano passado. Outro que teve um grande crescimento por conta da campanha em Porto Alegre foi Karue Sell, tenista que está retomando sua carreira profissional. Agora, o catarinense saltou 51 degraus no ranking e se aproximou do top-500 mundial, zona que não ocupa desde 2019.