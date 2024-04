Grêmio vence a quarta seguida no Brasileiro Sub-20

Até o momento, Grêmio e Palmeiras são as únicas equipes com 100% de aproveitamento no Brasileiro Sub-20. O Verdão assumiu a liderança com a vitória por 4 a 3 sobre o Athlético Paranaense. Mas o Grêmio segue empatado em pontos, após vencer o Atlético-GO por 1 a 0. Alysson anotou o único gol da partida ainda no primeiro tempo. O Atlético até teve a chance de empatar com um pênalti no final do jogo, mas o goleiro Cássio defendeu a cobrança. O Dragão está em 14º lugar com quatro pontos após as rodadas iniciais.

Em seguida, o Cuiabá conseguiu a sua primeira vitória no Brasileiro Sub-20. A equipe do Mato Grosso derrotou o Red Bull Bragantino por 2 a 0, com gols de João Vitor e Cauã Pires. Já no clássico carioca, Fluminense e Botafogo empataram por 0 a 0. Com os resultados da rodada, o Botafogo está em 11º lugar com cinco pontos, seguido pelo Cuiabá, também com cinco. O Fluminense é o 16º, com quatro, enquanto o Bragantino está em 18º lugar, com apenas dois pontos conquistados.