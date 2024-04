Barcelona, de Haniel e Thiagus, vence pelas quartas da Champions

Visitante indigesto! Em confronto válido pelo primeiro jogo das quartas de final da Champions League de handebol masculino, o Barcelona, dos brasileiros Haniel Langaro e Thiagus Petrus, derrotou o Paris Saint-Germain pelo placar de 30 a 22, em partida que ocorreu no Stade Pierre de Coubertin, na capital francesa. Agora, o clube espanhol possui uma grande vantagem para o duelo de volta e encaminhou sua classificação à semi.

Ambos os jogadores do Brasil tiveram uma atuação discreta no jogo, terminando zerados nas estatísticas. O principal destaque do Barça foi o francês Dika Mem, campeão olímpico nos Jogos de Tóquio-2020, que marcou sete gols em 10 finalizações. Já do lado do PSG, o maior nome foi o polonês Kamil Syprzak, também autor de sete tentos. A segunda partida de quartas de final da Champions ocorrerá na próxima quinta-feira (2), às 15h45, no horário de Brasília-DF.

Sobre a partida

Depois de um início equilibrado de partida, o Paris Saint-Germain conseguiu abrir três gols de vantagem após mais de 16 minutos jogados. A equipe francesa manteve a diferença até o final do primeiro tempo e foi para o intervalo vencendo por 14 a 11, com o último tento marcado pelo polonês Kamil Syprzak em um tiro de seis metros.