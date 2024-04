Ana Paula Vergutz é prata e conquista vaga à Olimpíada

Filipe Vieira é ouro!

Já pela disputa do C1 500m masculino, Filipe Vieira representou o Brasil e conquistou a medalha de ouro na competição. O brasileiro cruzou a linha de chegada com o tempo de 1min47s166, pouco mais de um segundo à frente do cubano Fernando Jorge, medalhista de ouro do C-2 1000m em Tóquio. O argentino Aramis Caleb completou o pódio com o tempo de 1min50s219. A categoria, no entanto, não valia classificação aos Jogos de Paris 2024.

Cinco vagas para o Brasil!