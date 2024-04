Grael/Simões vencem uma regata e seguem em 6º em Hyères

Já na disputa do Formula Kite feminina, Maria do Socorro Reis se encontra na 11ª posição. No terceiro dia da Semana de Hyères, ela conseguiu dois 10º lugares e um 11º, levando a velejadora ao somatório de 87 pontos. Excluindo os países que possuem mais de um barco na sua frente, a brasileira está em oitavo em uma classe que distribuirá cinco vagas à Olimpíada.

Por fim, Giovanna Prada caiu para a 14ª colocação na chave do IQFoil entre as mulheres. Agora, ela acumula 72 pontos perdidos e está em 11º no ranking de países, com seis vagas em disputa. Mais abaixo, Bruna Martinelli é apenas a 20ª colocada geral.