Seleção feminina se aproxima da semi no Pré-Olímpico

O próximo compromisso do Brasil na disputa feminina será contra o Japão, na manhã deste sábado (04), às 07h20 (horário de Brasília). Além da classificação, a equipe verde-amarela pode terminar a primeira fase na liderança de seu grupo se conquistar uma vitória diante do país-anfitrião, a depender do duelo entre Alemanha e Áustria. As semifinais e finais ocorrerão no domingo (04), a partir das 05h20.

Time masculino dá adeus precoce

Quarta colocada na Copa do Mundo de 2023, a seleção brasileira de basquete 3x3 masculino perdeu duas partidas e deu adeus ao sonho de Paris-2024. Primeiro, o time formado por Branquinho, André Feros, Matheus Parcial e Daniel Von Haydin foi derrotado pela Lituânia por 21 a 14. Em seguida, sofreu revés diante de Porto Rico, por 21 a 19, em duelo decidido no fim.

Com as duas derrotas, a seleção brasileira já está eliminada do Pré-Olímpico. A equipe aparece na quarta colocação do grupo A e até vai enfrentar a Holanda na última rodada, neste sábado, às 03h50, mas apenas para cumprir tabela. Isto porque a Holanda tem dois triunfos e já está classificada, enquanto Porto Rico e Lituânia, cada um com uma vitória, se enfrentarão valendo a segunda vaga do grupo.