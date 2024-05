Ana Marcela Cunha surpreendeu ao anunciar às vésperas do Mundial de Esportes Aquáticos do ano passado o rompimento com o técnico Fernando Possenti, com quem foi campeã olímpica e com quem tinha uma parceria vencedora há dez anos. A brasileira se mudou para a Itália com Juliana Melhem, sua esposa e preparadora física, e passou a treinar na equipe do treinador Fabrizio Antonelli. Em entrevista exclusiva ao Olimpíada Todo Dia, a nadadora falou sobre suas expectativas para Paris-2024, revelou que pensou em largar tudo e se aposentar, mas que agora está feliz e em busca de se manter competitiva de uma maneira mais leve.

"A gente pode fazer história e ter o bicampeonato olímpico, mas eu quero estar feliz e estou me sentindo bem. Eu passei por muita coisa e, só eu sei o que eu passei, ainda estou no esporte. Cheguei num momento da minha vida que eu falei: 'eu não quero mais'. Senti o apoio de quem eu precisava, de quem estava do meu lado, e consegui voltar e estar onde eu estou. O que eu trabalho muito com a minha psicóloga é estar bem, é estar feliz. É estar no alto rendimento, é passar pela dor que a gente tem que passar, mas de forma tranquila e feliz como eu tenho feito", afirma a campeã olímpica da maratona aquática.