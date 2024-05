Toldo e Pistoia ficam no top-64 da Copa do Mundo de Hong Kong

Depois de superarem as disputas preliminares, os esgrimistas brasileiros Guilherme Toldo e Mariana Pistoia caíram no quadro de 64 da Copa do Mundo de Hong Kong de florete. Pistoia perdeu para a canadense Eleanor Havery, enquanto Toldo caiu diante do polonês Leszek Rajski no toque desempate, em disputas realizadas na madrugada desta sexta-feira (03).

Número 29 do mundo, Guilherme Toldo chegou na chave principal depois de ter feito uma campanha invicta na poule, um dia antes. Ele entrou no quadro de 64 como o 27º atleta mais bem ranqueado da competição e enfrentou Leszek Rajski (38º). Após um combate acirrado, o brasileiro acabou derrotado no toque desempate, com placar de 15 a 14. Assim, Toldo encerrou a campanha em 40º lugar.

Já Mariana Pistoia havia vencido quatro jogos na poule e um no mata-mata preliminar para chegar ao quadro principal. Ela entrou como a 51ª melhor ranqueada entre as 64 atletas e enfrentou logo de cara uma dura adversária: Eleanor Harvey, top-15 do ranking mundial. A canadense foi dominante e venceu por 15 a 4. Assim, Pistoia ficou na 53ª colocação geral da Copa do Mundo de Hong Kong.