Piloto ou skate? Leticia Bufoni abraça tudo e ainda quer curtir Olimpíadas

Nesse começo de ano eu fiquei bastante no Brasil, por causa da Porsche, então isso tomou muito do meu tempo. Eu tenho mais uma corrida [no México, por outra categoria] e depois a minha agenda é totalmente focada no skate. Tenho o X Games em junho e uma viagem para Paris. Agora em maio, [estou] totalmente focada no skate.

Por que automobilismo?

Leticia Bufoni iniciou no kart aos 12 anos Imagem: Reprodução/Instagram/Leticia Bufoni

Quando eu tinha uns 12 anos, tinha uma pista de kart no estacionamento da pista onde eu treinava skate. Comecei a andar de kart na brincadeira, porém acabei me apaixonando. Cheguei a comprar kart de corrida, corri por mais ou menos dois anos, porém me mudei para os EUA e acabou que a minha carreira no skate tomou todo o tempo da minha agenda e eu não consegui mais treinar de kart.

Agora Leticia encara um calor entre 45°C e 50°C e perde entre 3 e 4 kg a cada vez que entra no carro da Porsche Cup. Ela compete na categoria Trophy, pensada para ajudar na formação de novos pilotos, e quer atrair mais mulheres para o automobilismo.