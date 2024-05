Philipe Chateaubrian para no quali da pistola de ar em Baku

Philipe Chateaubrian, o primeiro brasileiro a se classificar aos Jogos de Paris 2024, entrou em ação na Etapa de Baku da Copa do Mundo de carabina, pistola e espingarda. Ele participou, na madrugada desta sexta-feira (3), das disputas individuais da pistola de ar 10m masculina, mas não conseguiu avançar à final do torneio.

Nesta categoria, Philipe Chateaubrian foi o único representante do Brasil. Nas seis séries de disputa, ele somou 569 pontos (96-94-93-96-91-99) e terminou na 63ª colocação. Para avançar, o brasileiro precisava ficar entre os oito primeiros colocados. A última vaga ficou com Mukhammad Kamalov, do Ubequistão, que fez 582 pontos. Por fim, o líder do qualificatório foi o turco Yusuf Dikec, com 587 pontos.

O Brasil ainda conta com a participação de outros dois brasileiros na competição de tiro esportivo. Geovana Meyer, que também já está garantida na Olimpíada, disputa na carabina deitada 50m e na carabina de três posições 50m. Além dela, Cassio Cesar Rippel participará dessas mesmas provas, mas na categoria masculina. Por fim, a Etapa de Baku da Copa do Mundo de carabina, pistola e espingarda segue até o próximo dia 12 deste mês, no Azerbaijão.