Tota Magalhães fica em 94º na sexta etapa da Vuelta Feminina

Sexta etapa concluída! A manhã desta sexta-feira (3) reservou a disputa de mais uma prova da Vuelta Feminina de ciclismo estrada, na Espanha. A brasileira Tota Magalhães, a única representante do país, completou o percurso de 132,1km em 4h22min5s, terminando na 94ª colocação. O resultado fez com que ela caísse cinco posições na classificação geral, no 85º lugar.

A prova de hoje passou entre os municípios de Tarazona e La Laguna Negra, e teve como grande vencedora a francesa Évita Muzic, da equipe FDJ - SUEZ. Ela completou o percurso em 4h10min20s. Apenas dois segundos atrás veio a holandesa Demi Vollering, enquanto a outra holandesa Yara Kastelijn completou o pódio em terceiro lugar. Na 94ª posição, Ana Vitória Magalhães cruzou a linha de chegada cerca de doze minutos atrás da líder, e foi a penúltima atleta de sua equipe, a Bepink Bongioanni.