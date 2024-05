Yaras perdem na estreia no Circuito Mundial de Singapura

Os jogos

No primeiro jogo do dia, as Yaras enfrentaram a forte equipe da Austrália. A seleção brasileira começou bem, e marcou o primeiro try da partida com Marina Fioravanti. Na sequência, a equipe australiana empatou o confronto, mas Thalia Costa colocou o Brasil novamente à frente no placar por 10 a 5. No entanto, o segundo tempo das Yaras ficou abaixo do esperado. Elas sofreram quatro tries e uma conversão, além de não terem mais pontuado na partida, perdendo por 27 a 10.

Mais tarde, a Seleção sofreu mais uma derrota, agora, diante de Fiji. No primeiro tempo, as adversárias conseguiram 19 pontos com três tries e duas conversões. A segunda etapa manteve o domínio de Fiji, mas as Yaras conseguiram descontar o placar com um try de Gisele Gomes e uma conversão de Luiza Campos. Placar final de 29 a 27