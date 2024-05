Nicolas Sessler consegue top-30 na abertura de GP em Portugal

O brasileiro Nicolas Sessler conseguiu um bom resultado na primeira etapa do Grande Prêmio Internacional Beiras e Serra da Estrela de ciclismo estrada, disputado em Portugal, nesta sexta-feira (03). Ele ficou em 29º lugar no estágio, completando os 197,7km de percurso em 5h08min36s, 1min18s atrás do primeiro colocado, que foi o russo Artem Nych.

Nicolas Sessler foi o melhor ciclista da Victoria Sports Pro Cycling Team, sua equipe, nesta primeira volta. O brasileiro completou a prova em um dos vários pelotões dianteiros que se formaram no final da prova. Os ciclistas se desmembraram e não cruzaram a linha de chegada de forma agrupada, como muitas vezes acontece nas provas de ciclismo estrada.

A primeira volta do Grande Prêmio Internacional Beiras e Serra da Estrela ocorreu entre as cidades de Trancoso e Mêda. O vencedor foi o russo Artem Nych (Sabgal/Anicolor), que marcou 5h07min18s. O holandês Alex Molenaar (Iles Balears Arabay Cycling) ficou em segundo lugar, enquanto o espanhol Jordi López (Equipe Kern Pharma) foi o terceiro, dez segundos atrás do líder.