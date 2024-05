Brasil conquista 15 medalhas no Pan-Americano de taekwondo

O Brasil conquistou 15 medalhas no Campeonato Pan-Americano de taekwondo, que aconteceu na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro (RJ), nesta quinta-feira (02). Foram dois ouros, com Carolina Araújo (53kg) e João Victor Diniz (68kg), quatro pratas e nove bronzes. O país terminou em terceiro lugar no quadro geral de medalhas, ficando atrás dos Estados Unidos e do Canadá.

João Victor Diniz superou a concorrência de 11 adversários para sagrar-se campeão na categoria até 68kg. Na final, ele derrotou o dominicano Bernardo Pié, atleta que estará presente nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Já Carolina Araújo ganhou a medalha de ouro ao derrotar a colombiana Luana Catalina Gallo na final da categoria até 53kg, que contou com a participação de 11 atletas.

Quatro brasileiros conquistaram medalhas de prata: Flávio Marques (53kg), que perdeu a final para o canadense Nithan Brindamohan; Gabriel Ramos (63kg), derrotado na decisão pelo venezuelano Yohandri Granado; Lucas Ostapiv (80kg), que caiu diante do estadunidense Carl Nickolas; e, por fim, Allif Souza (87kg), que perdeu para o canadense Jordan Stewart na finalíssima.