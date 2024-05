Amanda e Michel caem nas oitavas de Slam em Dushanbe

Por outro lado, Amanda Lima e Natasha Ferreira estão fora da zona direta e somaram poucos pontos no ranking com a campanha no Grand Slam de Dushanbe. Antes do evento começar, Natasha aparecia em 31º lugar, com 2.186 pontos, enquanto Amanda era a 36ª, com 1.824 pontos - somou mais 48 pontos. A última atleta classificada é a alemã Katharina Menz, que deve ir para 2.632 pontos na próxima atualização.

Mais Brasil

Outros dois brasileiros competiram no dia em Dushanbe. Na mesma categoria de Michel, Matheus Takaki (60kg) voltou a competir depois de seis meses de ausência. Ele perdeu para o chinês Lingyun Wei, por waza-ari, na estreia. Jéssica Pereira, na categoria até 52kg, também, perdeu na primeira rodada para a polonesa Aleksandra Kaleta, por ippon.

O Grand Slam de Dushanbe de judô segue em disputa neste final de semana, com mais cinco brasileiros em ação. Gabriella Mantena (63kg), Nauana Silva (63kg), Ellen Froner (70kg) e Luana Carvalho (70kg), que lutam em categorias ainda sem vaga olímpica, competirão neste sábado (04). As preliminares começam às 02h30 (horário de Brasília), enquanto as finais ocorrerão às 09h.