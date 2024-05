Seleção Brasileira é campeã do Sul-Americano Sub-20 feminino

Dez vezes! O Brasil conquistou, na madrugada desta sexta-feira (3), o décimo campeonato Sul-Americano Sub-20 de futebol feminino. A Seleção venceu o time da Venezuela por 2 a 0, e garantiu a liderança isolada no hexagonal final. Milena e Carol marcaram os gols do título. Além da taça, o Brasil também confirmou a vaga para a Copa do Mundo da categoria.

O título veio com uma rodada de antecedência, isso porque o Brasil ganhou os quatro jogos que disputou no torneio. Assim, a Seleção somou 12 pontos na tabela do hexagonal e não pode mais ser alcançada por Colômbia e Paraguai, que têm 7 pontos. O Brasil ainda tem uma partida por jogar, diante do Peru, no domingo (5), e busca manter a campanha impecável de 100% de aproveitamento, com oito gols marcados e nenhum sofrido.

É tudo nosso!

A conquista do Brasil marca uma hegemonia absoluta no continente. Até agora, a Seleção Brasileira venceu todas as dez edições realizadas do Sul-Americano Sub-20 de futebol feminino. Além disso, esta é a primeira vez que a equipe conquista o troféu sob o comando da técnica Rosana Augusto, que assumiu a equipe brasileira em setembro, com a missão de revelar novas atletas e conquistar títulos.