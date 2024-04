Brasil fica em quarto lugar na disputa juvenil do Troféu Jesolo

Em seguida, apareceu Sophia Weisberg, que acumulou 48.866 para ficar em 14º lugar no individual geral: 13.033 no salto (4.2 D), 11.700 nas barras assimétricas (4.6 D), 11.433 na trave (4.8 D) e 12.700 no solo (4.6 D). Larissa Machado foi a 18ª colocada, com 47.900; Gabriela Bouças ficou em 21º, com 47.066; Julia Coutinho terminou em 22º, com 46.500; e, por fim, Duda Montesino foi a 23ª, com 46.499.

A medalhista de ouro no individual geral foi a italiana Giulia Perotti, com 52.800. As estadunidenses Addy Fulcher e Claire Pease completaram o pódio, com 52.467 e 52.133, respectivamente. Isabel, melhor participante brasileira na disputa, ficou a 0.2133 pontos de uma medalha. Das atletas participantes em Jesolo, 27 competiram nos quatro aparelhos.

Finais por aparelhos

O Brasil garantiu oito finais por aparelhos na disputa juvenil do Troféu Citta di Jesolo. Isabel Aguilar estará nas decisões do salto, das barras assimétricas e da trave. Sophia Weisberg avançou às finais do salto e do salto, enquanto Julia Coutinho disputará as barras assimétricas e o solo. Por fim, Gabriela Bouças se classificou para a final da trave.

No salto, Sophia avançou com a quinta maior média (12.900), enquanto Isabel foi a oitava colocada (12.750). Nas barras, Isabel ficou em quinto lugar (12.267), enquanto Julia acabou na oitava colocação (11.733). Na trave, Gabriela foi a sexta (12.433) e Isabel foi a oitava (12.033). Por fim, Julia teve a sexta melhor nota do solo (12.767) e Sophia foi a oitava colocada (12.700).

As finais por aparelhos no Troféu Citta di Jesolo de ginástica artística acontecerão neste domingo (21), a partir das 09h (horário de Brasília). Ainda neste sábado, acontecem as disputas adultas da competição. O Brasil conta com Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares, Carolyne Pedro e Andreza Lima. Elas competirão na segunda rotação, às 13h (horário de Brasília).