Felipe Meligeni cai no simples e nas duplas em Aix-en-Provence

Queda dupla para Felipe Meligeni no Challenger de Aix-en-Provence, na França. O brasileiro foi à quadra duas vezes nesta sexta-feira (3), no simples e em duplas, mas não conseguiu obter um bom resultado e está fora da competição. Meligeni perdeu para o monegasco Valentin Vacherot por 2 a 1, com parciais de 6-3, 3-6 e 7-6. Mais tarde, ao lado do compatriota Rafael Matos, revés para a equipe Goransson/Verbeek por 2 a 0, com parciais de 2-6 e 4-6.

Disputa nos simples

Número 128 do ranking mundial, Felipe Meligeni teve a sua frente o monegasco Valentin Vacherot, 131º do ranking ATP. Valendo vaga às semifinais do Challenger de Aix-en-Provence, a classificação acabou escapando das mãos do brasileiro. No primeiro set, Vacherot saiu na frente após quebrar o serviço do brasileiro do sexto game. O monegasco administrou a vantagem e fechou a primeira parcial em 6-3.Na sequência, Felipe Meligeni devolveu da exata mesma forma, quebra no sexto game e confirmação nas disputas seguintes para fechar em 6-3.

No terceiro e decisivo set, Meligeni saiu na frente com 2-0 e chegando a ter 4-2 na liderança. No entanto, Valentin Vacherot se recuperou e deixou tudo igual na parcial. Com o 6-6, a disputa foi para o tie-break. Lá, o brasileiro chegou a ter um 4-3 de vantagem, mas não conseguiu mais pontuar e perdeu por 7-4.