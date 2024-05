Equipes do 4x100 m do Brasil disputam Mundial de Revezamentos

A partir deste sábado (4), o Brasil vai disputar o Campeonato Mundial de Revezamentos de Nassau, nas Bahamas. A competição acontece no Estádio Nacional Thomas A. Robinson até o próximo domingo (5) e é classificatória para os Jogos Olímpicos de Paris-2024. A seleção brasileira composta por 22 atletas e cinco equipes, saindo da Flórida (EUA) e São Paulo, viajou para a sede do evento na última quinta-feira (2). Confira a convocação completa aqui. Os integrantes do revezamento 4x100m masculino viajaram dos Estados Unidos para Bahamas. A equipe que vai buscar a medalha, assim como a vaga olímpica, vai contar com: Erik Cardoso, Felipe Bardi, Gabriel dos Santos Garcia, Rodrigo Pereira do Nascimento, Paulo André Camilo e Renan Gallina. "Fizemos um bom camping na Flórida, com boas instalações e logística para o treinamento e refeições. Foi bem assertiva a escolha porque também encontramos um bom nível de competições, com séries fortes. Fizemos treinos bons, com evolução na velocidade de passagem do bastão, e estamos confiantes no nosso objetivo que é a vaga olímpica", disse Victor Fernandes, treinador-coordenador pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). 4x100m feminino Para o revezamento 4x100m feminino viajaram as velocistas Ana Azevedo, Gabriela Silva Mourão, Lorraine Martins e Vitória Rosa, além de Gabriela Aline Grunow. Anny Caroline de Bassi assegurou convocação para os três revezamentos 4x100m e 4x400m, feminino, e 4x400 m misto. Mesmo assim, será escalada no time dos 400m.