Mãozinha se despede do Memphis Grizzlies após 20 dias na NBA

Mãozinha estava atuando pelo Mexico City Capitanes, uma franquia da G League, a liga de desenvolvimento da NBA, desde o início da temporada. Depois de se destacar por lá, ele acertou um contrato de dez dias com o Memphis Grizzlies em 20 de março, que foi renovado por mais dez dias posteriormente, sendo encerrado nesta terça-feira.

O contrato de dez dias só pode ser realizado duas vezes por um mesmo jogador. Assim, o Grizzlies precisaria assinar um novo tipo de vínculo para que Mãozinha seguisse em seu plantel. Nesse caso, as opções seriam a de um contrato padrão, com duração até o fim da temporada, ou um vínculo "two-way". No entanto, o Grizzlies já estourou o limite de contratos permitidos por meio deste dois métodos e não pôde manter o brasileiro no elenco.

A trajetória na NBA

Durante os 20 dias em que esteve na NBA, Mãozinha atuou em sete partidas, sendo uma como titular. Ele teve médias de 17,4 minutos por jogo, marcando 6,9 pontos, 5,3 rebotes e 0,3 assistências. O brasileiro teve atuações destacáveis contra o Detroit Pistons, quando marcou 17 pontos, e contra o Philadelphia 76ers, quando fez um duplo-duplo com 13 pontos e 11 rebotes.

Até aqui, o Memphis Grizzlies acumula 27 vitórias e 52 derrotas na NBA. A equipe aparece em 13º lugar na classificação da Conferência Oeste, já sem chances de ir aos playoffs. "Que maneira de terminar esta temporada. Obrigado a todos que fizeram parte disso e me ajudaram. Sem todos vocês, não teria sido a mesma coisa. Espero que isso não seja um adeus, mas um 'até breve'", completou Mãozinha Pereira.

Sem Mãozinha, o Brasil conta com um brasileiro na NBA. Trata-se do ala Gui Santos, de 21 anos de idade, que atua no Golden State Warriors. Ele já atuou por 22 partidas nesta temporada e tem médias de 7,6 minutos por jogo, com 3,1 pontos, 2,0 rebotes e 0,5 assistências. Sua equipe já está garantida nos play-ins e, portanto, disputará a pós-temporada.