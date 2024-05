De virada, Campinas derrota Corinthians na LBF

O Unimed Campinas conseguiu uma vitória importante na Liga de Basquete Feminino (LBF). Com uma virada no último quarto, a equipe campineira derrotou o Corinthians por 64 a 62 para subir ao quarto lugar na classificação geral da LBF. Quem também venceu nesta sexta-feira (3) foi o Bax Catanduva, que superou o Pontz/São José por 78 a 52.

O Corinthians começou melhor no duelo contra o Unimed Campinas. Com um bom aproveitamento no garrafão, a equipe foi para o intervalo vencendo o jogo por 31 a 25. A diferença oscilou durante o segundo tempo, mas o Timão chegou a liderar o placar por 60 a 49 faltando cinco minutos para o final. Mas Campinas conseguiu uma arrancada no minutos finais para tirar a diferença e ganhar o jogo por 64 a 62. A ala-pivô Licinara foi a cestinha e a MVP da partida, com direito a duplo-duplo: 20 pontos e 12 rebotes. Do lado do Corinthians, boa atuação da pivô Gil Justino que liderou o ataque alvinegro com 19 pontos.