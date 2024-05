Mais 10 nadadores brasileiros batem índice para Paris-2024

Medalhista de ouro em Tóquio, Wendell Belarmino comemorou ter ultrapassado o índice após ter ficado de fora do Mundial de Manchester, no ano passado, enquanto enfrentava uma série de lesões. O nadador completou a prova dos 50m livre desta sexta-feira em 26s49, enquanto o índice a ser atingido era de 26s67.

"Estou muito feliz. Tive lesões nos dois ombros, no joelho, por pouco não tive de passar por cirurgia. Isso me abalou muito, tive dúvidas se conseguiria voltar ao meu melhor. Estar próximo de uma segunda edição dos Jogos é maravilhoso. O principal para conseguir o resultado foi o apoio da família e do Praia Clube. Isso tudo influenciou e continua influenciando muito meu desempenho. Consegui cumprir minha meta de fazer o índice logo pela manhã e acredito que, de tarde, na final, devo nadar ainda melhor", disse o nadador.

Outros índices

A fluminense Mariana Gesteira, bronze na prova dos 100m livre na última edição dos Jogos, conquistou o índice ao nadar os 50m livre em 28s25, tempo mais rápido do que os 28s37 necessários para qualificação a Paris. Logo depois, nas finais do dia, a atleta ainda conseguiu uma marca mais forte, de 27s77, melhor tempo de sua classe e também da S10 em 2024. Além dela, a paranaense Beatriz Carneiro, bronze nos 100m peito em Tóquio, obteve a marca de 1min16s92 na mesma prova, abaixo dos 1min17s96 necessários.

Já a mineira Patrícia Pereira da Silva (S4, comprometimento físico-motor), completou a prova dos 50m livre em 40s65, abaixo dos 42s95 definidos pelo CPB. A atleta foi medalhista de bronze em Tóquio, no revezamento 4x50m livre misto 20 pontos. Além dos medalhistas paralímpicos, o paranaense Alan Kleber Basílio também bateu o índice na prova dos 50m da classe S4 (comprometimento físico-motor) e pode obter sua primeira convocação para os Jogos Paralímpicos.

"Fiquei muito feliz com o resultado. É a concretização de muito trabalho. Vinha buscando esse tempo e ele veio na hora certa. Só agradeço a todos pelo apoio. Os Jogos Paralímpicos é o auge do esporte para todos, é um sonho que está cada dia mais perto", afirmou Alan, que se interessou pela natação paralímpica ao assistir aos Jogos do Rio-2016.