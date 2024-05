Flamengo faz o dever de casa e começa bem nas quartas do NBB

O principal pontuador do Mengão no duelo foi o ala-pivô Gabriel Jaú, com 22 pontos. Além disso, ele também anotou oito rebotes, três roubadas de bola e uma assistência. Outro que se destacou foi o argentino Martin Cuello, dono de 18 pontos, três assistências e três rebotes. Já do lado do Fortaleza, quem melhor desempenhou foi o armador Sebastian Orresta, que marcou 14 pontos e sete rebotes. O próximo compromisso dos clubes será realizado no Ginásio CFO, no Ceará.

Sobre a partida

Após um início equilibrado, o Fortaleza se sobressaiu levemente no final do primeiro quarto e, com uma bola de três do armador Cassiano, acabou na frente por 25 a 22. Na sequência, o Flamengo virou a disputa logo nos primeiros minutos e abriu cinco pontos de vantagem. Eles sustentaram a diferença até o fim da parcial e foram ao intervalo vencendo por 43 a 39.