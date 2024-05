Yaras perdem dois jogos e disputaram 11º lugar em Singapura

Após derrotas para Fiji e Austrália no primeiro dia da competição, as Yaras precisavam vencer a Grã-Bretanha para tentar uma vaga nas quartas de final em Singapura. As brasileiras até saíram na frente do placar com um try de Thalia Costa. Porém, as britânicas dominaram o resto da partida e com cinco tries e conversões fizeram 35 pontos para virar o jogo. Além de perder a vaga nas quartas de final, a derrota complica a situação das Yaras para terminar no top-8 da temporada e garantir uma vaga direta no Circuito Mundial 2024-2025.

Com o resultado da fase de grupos, o Brasil foi para a disputa do chaveamento que decide do nono ao 12º lugar. Mas novamente as Yaras perderam, dessa vez para os Estados Unidos por 33 a 0. Assim, as brasileiras vão para a disputa do 11º lugar, onde encaram a Espanha.