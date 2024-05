Madonna fez da vida um mundo melhor

Posso não ter o inglês necessário para entender todas as músicas, mas sei o bastante - desde sempre - que, em todas as letras cantadas pela 'material girl', tem um pouco de transformação. Sim, há um antes e depois da mulher de 1,61 metro de altura que revolucionou muito além do que a indústria fonográfica e audiovisual poderia pensar.

Se houve mudanças e avanços nos direitos humanos para todos, ela fez parte. Ao falar de si, trouxe o empoderamento da mulher antes da palavra cair no senso comum. Chamou todo mundo para dançar e ser livre, colocando na mesa a discussão das liberdades de gênero, orientação sexual e religião.

Ao clamar pela presença do senhor, rogou mais que Maria. Como pena, não teve a expiação de seus 'pecados' e foi excomungada pela Igreja Católica. Bateu de frente e, num sinal de devoção, fez cruzes num cenário de inferno. Daí, pronto, não havia mais como manter a relação. Pensa que acabou? Não. Ela continua mantendo sua fé e mostrando ao mundo como debater a temática diariamente.