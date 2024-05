Sesi Araraquara estreia com vitória na Liga Sul-Americana

Na noite desta sexta-feira (3), começou a Liga Sul-Americana de basquete feminino. Representante do Brasil na competição, o Sesi Araraquara derrotou o Ambato Soldiers, do Equador, por 83 a 53, em jogo realizado em Assunção. As campeãs da LBF fazem mais duas partidas no Paraguai em busca de uma vaga nas semifinais da competição.

Após ficar ausente nas últimas temporadas, o Brasil regressou à Liga Sul-Americana de basquete feminino representado pelo Sesi Araraquara, campeão da Liga de Basquete Feminino de 2023. Na estreia, a equipe brasileira encarou o Ambato Soldiers, do Equador. O Sesi dominou a partida e garantiu a vitória por 30 pontos de diferença.

O Sesi Araraquara liderou o placar desde o primeiro quarto. Assim, o técnico João Camargo aproveitou para rodar o time, utilizando as atletas do banco durante boa parte do jogo. Com 19 de eficiência, a experiente pivô Érika de Souza que teve 13 pontos e 11 rebotes na partida. Jaqueline, Manu de Oliveira e Gabriella Sossô anotaram 12 pontos cada.