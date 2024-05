Kamilla e Stephanie estreiam por seus times da WNBA

A temporada 2024 da WNBA começa apenas daqui algumas semanas, mas nesta sexta-feira (3), aconteceram os primeiros jogos da pré-temporada da liga profissional de basquete feminino dos Estados Unidos. E duas das principais estrelas da seleção brasileira fizeram suas primeiras partidas com seus times da liga. Kamilla Cardoso entrou em quadra pelo Chicago Sky, enquanto Stephanie Soares jogou pelo Dallas Wings.

O Chicago Sky enfrentou o Minnesota Lynx na casa das adversárias. Kamilla Cardoso, terceira escolha do draft da WNBA desse ano, começou no banco de reservas, mas logo no primeiro quarto foi acionada pela treinadora da equipe, anotando seis pontos. A pivô teve uma queda brusca no final do segundo quarto, sentindo um desconforto no ombro. Dessa forma, a comissão técnica preferiu poupar Kamilla que voltou ao banco para o resto da partida.

Ao final, o Lynx ganhou o jogo por 92 a 81. Courtney Williams e Napheesa Collier, com 17 pontos cada, comandaram o ataque de Minnesota no jogo. Do lado do Chicago Sky, a armadora Lindsay Allen foi a maior pontuadora do time, também com 17 pontos.